Frankenthal – Der Bundestag vor Ort: Infomobil macht Station in Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Vom 1. bis 3. Mai ist das Infomobil des Deutschen Bundestages zu Gast auf dem Stephan-Cosacchi-Platz vor dem Congressforum Frankenthal. Der 17 Meter lange und 26 Tonnen schwere Truck bringt Informationen aus erster Hand direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern.

„Unabhängig von aktuellen Wahlen bietet das Infomobil eine hervorragende Gelegenheit, sich über die Arbeit und die Aufgaben des Bundestags zu informieren. Ich freue mich sehr, dass Frankenthal erneut als einer von bundesweit nur 60 Standorten den Zuschlag bekommen hat“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Geöffnet hat das Infomobil am Donnerstag, 1. Mai von 11 bis 18 Uhr, am Freitag, 2. Mai von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 3. Mai von 9 bis 14 Uhr

Politik hautnah erleben

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit Mitarbeitenden des Bundestages ins Gespräch zu kommen, an moderierten Diskussionen teilzunehmen oder den Bundestag per virtuellem Rundgang durch den Plenarsaal zu erleben. Besonders beliebt: Fotos am originalgetreuen Redepult sowie ein Glücksrad mit kleinen Gewinnen.

Ein Angebot für alle Generationen

Schulklassen, Gruppen und Interessierte können Besuche vorab koordinieren. Das Infomobil ist barrierefrei zugänglich – ein Lift ermöglicht auch Rollstuhlfahrern den einfachen Zutritt. Vor Ort gibt es eine große Auswahl an digitalen und gedruckten Infomaterialien, viele davon auch in Fremdsprachen oder leichter Sprache.

Quelle Stadt Frankenthal