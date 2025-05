Eppelheim – Ausgebüxte Kuh – Tier sicher zurück im Gehege

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, gegen 17:20 Uhr, wurde die Polizei über eine entlaufene Kuh in der Elly-Beinhorn-Straße informiert. Das Tier lief dort unkontrolliert herum und sorgte für Aufregung in der Nachbarschaft. Anwohner und Passanten versuchten vergeblich, sie einzufangen. Die Kuh stieß auch einen Roller um, wobei die Fahrerin glücklicherweise unverletzt blieb. Auch sämtliche Versuche des Bauers die entlaufene Kuh zum Hof zurückzutreiben schlugen fehl. Als die Kuh in Richtung Bahnlinie lief, wurde eine Warnmeldung an die Deutsche Bahn AG gegeben, worauf die Züge ihre Geschwindigkeit entsprechend anpassten, um eine Gefährdung für Mensch und Tier auszuschließen. Neben der Polizei befanden sich auch die Tierrettung, das Veterinäramt und der Jagdpächter vor Ort, um die Situation zu bewältigen. Da alle Versuche das Tier einzufangen scheiterten und die Kuh äußerst aggressiv war, wurde sie schließlich durch Mitarbeiter der Tierrettung betäubt. In dieser Phase musste die Bahnstrecke aus Sicherheitsgründen vorübergehend für ca. 80 Minuten gesperrt werden. Gegen 22:40 Uhr konnte die Kuh wohlbehalten mithilfe eines Hängers wieder in ihr Gehege gebracht werden.

