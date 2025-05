Bellheim – alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand

Bellheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Mittwochabend meldete ein 58-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Germersheim, dass er in der Straße In den Gerichtsmorgen in Bellheim gestürzt sei.

Durch die Polizisten konnte die Ursache des Sturzes rasch festgestellt werden: Der Radfahrer war alkoholisiert! Aufgrund dessen sollte dem leichtverletzten Radfahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei leistete der 58-Jährige vergebens Widerstand.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstandes verantworten.

Quelle: Polizeidirektion Landau