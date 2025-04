Walldürn – Jugendliche suchen nach unverschlossenen Autos

Neckar-Odenwald-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Schönbornstraße in Walldürn machten sich am frühen Mittwochmorgen drei junge Männer im Alter zwischen 14-15 Jahren an geparkte Fahrzeuge zu schaffen.

Sie zogen an den Fahrzeugtüren, um so zu prüfen, ob diese verschlossen sind. Ein aufmerksamer Anwohner konnte die Tatverdächtigen beobachten und alarmierte die Polizei. Diese konnte die Jugendlichen an der Ringstraße / Dr.-Heinrich-Köhler-Straße antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle wurde

bei einem der jungen Männer ein Einhandmesser sowie zwei Zigarettenschachteln der Marke L&M gefunden, die vermutlich zuvor aus einem Pkw entwendet wurden.

Alle drei Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie haben nun mit Anzeigen Diebstahl zu rechnen. Zeugen, oder mögliche Geschädigte der Diebstähle, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn oder unter 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

