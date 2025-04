Mutterstadt – “One Night of MJ” live im Palatinum

Eine musikalische Show der Extraklasse gastierte im Palatinum Mutterstadt. Das 21-köpfige Ensemble bot die größten Hits des unvergessenen Michael Jackson dar.

Wendel Gama, einer der weltweit bekanntesten MJ-Imitatoren, startete mit „Jam“ die zweistündige Show, die das Publikum komplett außer Rand und Band bringen sollte.

Die Live-Band, die Bläser und Streicher spielten in einer sensationellen Art und Weise einen Super-Hit nach dem anderen, wie „Billie Jean“, „Beat It“, „Bad“, „Black or White“, „Man in the Mirror“ und vieles mehr. Die fünf Tänzer/-innen brachten zusammen mit Gama die originalen Choreografien aus den bekannten Musikvideos auf die Bühne.

Nach einer 20-minütigen Pause startete das zweite Set mit dem „Smooth Criminal“, welcher die bekannte Tanzszene, in der MJ die Schwerkraft zu überlisten scheint, beinhaltete. Dies rief einen frenetischen Szenenapplaus der rund 550 Besucher hervor. Zudem kam Jennifer Batten, die legendäre Gitarristin, die Michael Jackson viele Jahre auf allen großen Tourneen begleitet hatte, auf die Bühne. Sie bereicherte bis zum Schluss mit bekannten Gitarrensolos das Programm, wie das von Eddy Van Halen in „Thriller“. Natürlich durften die laut geforderten Zugaben nicht fehlen, bei denen Wendel Gama das Publikum mit gezielten Gesangseinlagen einband. Am Ende der Show konnten die total begeisterten Zuschauer noch ein Autogramm und/oder ein Foto mit den Protagonisten ergattern.

Alle waren sich einig: Diese Show war einfach sensationell, empfehlenswert und man könne sie noch viel öfter besuchen!