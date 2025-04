Mannheim – Demo 1.Mai in der Innenstadt – Umleitungen der rnv-Bahn und Buslinien

Ludwigshafen / A6/ Gemarkung Grünstadt (ots) Ein tierischer Zwischenfall sorgte am Montagmorgen auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in der Nähe von Grünstadt für Aufsehen. Ein kleines Rehkitz hatte sich auf die Fahrbahn verirrt und konnte in letzter Minute gerettet werden. Gegen 11:05 Uhr meldeten mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein orientierungsloses Rehkitz auf dem Standstreifen der ... Mehr lesen »