Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten auf der Berufsinformationsmesse in Speyer

Foto: BIM Speyer

Ludwigshafen – Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sparkasse Vorderpfalz ist am Donnerstag, 8. Mai 2025, von 17:30 bis 20:00 Uhr auf der Berufsinformationsmesse der IGS Georg Friedrich Kolb in der Stadthalle Speyer mit einem eigenen Stand vertreten. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Sparkasse Vorderpfalz zu informieren.

Besucher können sich vor Ort über die verschiedenen Karrierewege in der Bank informieren, darunter spannende Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung in der Finanzbranche. Das Team der Sparkasse Vorderpfalz steht für individuelle Gespräche zur Verfügung und gibt wertvolle Einblicke in den Arbeitsalltag sowie die Vorteile einer Karriere in der Finanzwelt. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, mit Auszubildenden der Sparkasse Vorderpfalz am Stand in Kontakt zu treten und Erfahrungen aus erster Hand zu erhalten.

„Wir freuen uns darauf, junge Menschen für die verschiedenen Karriereoptionen bei uns zu begeistern. Die Berufsmesse in Speyer bietet eine gute Gelegenheit, mehr über die Sparkasse Vorderpfalz als Arbeitgeber zu erfahren“, erklärt Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse Vorderpfalz.

Die Berufsmesse in Speyer ist eine ideale Informations-Plattform für junge Menschen, die ihren beruflichen Werdegang starten möchten. Die Sparkasse Vorderpfalz lädt alle Interessierten ein, sich vor Ort über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu informieren und ihre Fragen direkt an die Experten der Sparkasse zu stellen.

Foto: Adobe Stock: Schule und dann? – die Sparkasse Vorderpfalz stellt ihre verschiedenen Karrieremöglichkeiten auf der BIM in Speyer vor.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 986.037,20 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 1012 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.