Ludwigshafen – Rehkitz von A6 gerettet

Ein tierischer Zwischenfall sorgte am Montagmorgen auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in der Nähe von Grünstadt für Aufsehen. Ein kleines Rehkitz hatte sich auf die Fahrbahn verirrt und konnte in letzter Minute gerettet werden. Gegen 11:05 Uhr meldeten mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein orientierungsloses Rehkitz auf dem Standstreifen der A6. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim sperrten daraufhin kurzfristig beide Fahrtrichtungen, um das verängstigte Tier nicht weiter zu gefährden. Das unverletzte Rehkitz konnte problemlos eingefangen werden. Nach professioneller Versorgung wurde es von den eingesetzten Polizeibeamten an einen ortsansässigen Förster übergeben, bei welchem das Kitz ein neues Zuhause gefunden hat. Das Kitz ist etwa 5-7 Tage alt.



