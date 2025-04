Landau – Schwer verletzter Motorradfahrer bei Völkersweiler

Völkersweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 29.04.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der L495 bei Völkersweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 58-jährige Unfallverursacher befuhr die L495 in Fahrtrichtung Lug. In Höhe des Ortsausganges von Völkersweiler wollte er mit seinem PKW nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigten, Motorradfahrer. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß über den PKW des Unfallverursachers geschleudert und blieb schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die L495 war in diesem Bereich, auf Grund der Unfallaufnahme sowie den sich anschließenden Reinigungsarbeiten, für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

