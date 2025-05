Eberbach – Stadtverwaltung ab sofort mit eigenem WhatsApp-Kanal – Aktuelle Infos direkt auf das Smartphone

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das 4. Heidelberger Frühling Liedfestival vom 24. Mai bis 1. Juni 2025 verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Liedes. So erinnert es an den Jahrhundertsänger Dietrich Fischer-Dieskau anlässlich seines 100. Geburtstags am 28. Mai 2025 mit dem Thementag „Fischer-Dieskau 100″ und vereint die unterschiedlichsten Künstlergenerationen: Mit dabei sind Thomas Hampson, ... Mehr lesen »