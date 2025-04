SÜW – Kreisförderung: Mehr als 124.000 Euro für katholische Kita Edesheim – SÜW übernimmt 40 Prozent der Umbaukosten

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – In Edesheim gibt es derzeit zwar schon 146 Kita-Plätze in zwei Kindertagesstätten – davon erfüllen aber 26 Plätze nicht den Rechtsanspruch auf durchgängige Betreuung. Alle diese 26 Plätze sind in der katholischen Kindertagesstätte „St. Peter und Paul” in Edesheim, die insgesamt 96 Plätze zur Verfügung stellt. Damit der Rechtsanspruch für alle Kinder in Edesheim erfüllt werden kann, wird die katholische Kita für mehr als 615.000 Euro umgebaut umgebaut. Entsprechend dem geplanten Vorhaben sollen dort danach bis zu 100 Plätze Ganztagskinder unterkommen können.

Der Landkreis Südliche Weinstraße übernimmt gemäß seiner neuen Richtlinie bei diesem Bauprojekt 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, die 565.361,48 Euro betragen. So haben Landrat Dietmar Seefeldt und der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern, in dessen Zuständigkeit das Jugendamt liegt, kürzlich einen Förderbescheid in Höhe von 124.144,59 Euro übergeben. Aus dem Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz konnte ein weiterer Zuschuss von 255.000 Euro erreicht werden.

Bildunterschrift: Bei der Bescheidübergabe von links nach rechts: Kita-Leiterin Christine Kiefer, Landrat Dietmar Seefeldt, Dr. Martin Oberhofer, Beigeordneter der Ortsgemeinde, Ortsbürgermeister Christian Kocher, Bürgermeister Daniel Salm, Pfarrer Dr. Achim Dittrich und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Foto: Kita

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße