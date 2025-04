Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule im Mai

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule Speyer wartet auch im April mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms vor.

Exkursion in den Forlenwald – Natur- und Artenschutz im Stadtwald Speyer entdecken

Warum ist der Forlenwald so besonders? Welche Tier- und Pflanzenarten sind hier heimisch und wie kann dieses wertvolle Ökosystem geschützt werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer spannenden Exkursion, die von der BUND Kreisgruppe Speyer in Kooperation mit der vhs Speyer am Sonntag, 11. Mai 2025, von 10 bis 12 Uhr organisiert wird. Bei der 90-minütigen Führung durch das FFH- und Vogelschutzgebiet im Speyerer Westen erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Bedeutung des Forlenwalds als geschütztes Naturgebiet. Die Expert*innen vor Ort erläutern unter anderem was ein FFH-/Vogelschutzgebiet ist, was im Stadtwald besonders schützenswert oder wodurch das Schutzgebiet gefährdet ist.

Die Exkursion bietet eine einmalige Gelegenheit, die ökologische Vielfalt des Forlenwalds kennenzulernen und sich über aktuelle Herausforderungen im Naturschutz zu informieren.

Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos.

Hochkant oder quer? Mit dem Smartphone schöne Videos machen – Vom Urlaubsvideo bis zum Imagefilm

Fast jeder filmt, fast jeder postet Videos. Die immer besseren Kameras der Smartphones machen auch technisch hochwertigere Filme möglich. Aber nicht jeder „Filmschnipsel“ in den sozialen Medien ist sehenswert. Wie wecke ich dort Aufmerksamkeit? Wie schaffe ich für meine Videos ein Alleinstellungsmerkmal? Um einen sehenswerten Film mit professionellerem Look zu erstellen, braucht es nur ein paar Tricks und Kniffe, ein bisschen technisches Know-how und ein Gefühl für schöne Bilder.

Der zweitägige Kurs findet am Samstag, 17. Mai, und Sonntag, 18. Mai 2025, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr statt und richtet sich mit vielen Filmbeispielen an Anfänger*innen und Fortgeschrittene gleichermaßen. Es werden unter anderem die Grundlagen der Bildgestaltung, Filmdramaturgie und Videobearbeitung vermittelt. Ob Urlaubsvideo, Imagefilm oder internes Betriebsvideo: Die Kursinhalte geben hierfür ein Grundgerüst. Jede*r Kursteilnehmer*in wird eigenständig zwei Filme produzieren, mit individuellen Anforderungen an vorhandene Technik, Ansprüchen und Fähigkeiten. Und natürlich gibt’s auch Antworten auf die entscheidende Frage: Hochkant oder quer – was ist die sinnvollere Filmtechnik mit dem Handy?

Die Kursgebühr beträgt 59 Euro.

Vortrag: Gesunde Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit

Die Ernährung ist für schwangere Frauen eines der wichtigsten Themen: Was darf ich essen? Welche Lebensmittel können dem Baby schaden? Was bedeutet eine gesunde Ernährung in der Schwangerschaft? Und: Muss ich jetzt für zwei Personen essen? Erfahren Sie in diesem Vortrag am Dienstag, 20. Mai 2025, von 19 bis 20.30 Uhr mehr über Mikro- und Makronährstoffe, Tabus sowie Ernährungsmythen, erhalten Sie allgemeine Infos zu Gewichtszunahme, dem Energiebedarf sowie zu den Gos und No-Gos in der Schwangerschaft. Außerdem werden Hilfen bei Schwangerschaftsbeschwerden besprochen. Auch in der Stillzeit sollte manches beachtet werden. Erfahren Sie zum Beispiel, warum sich Muttermilch so positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes auswirkt, welches die Vor- und Nachteile des Stillens sind. Erhalten Sie zudem Infos über den Energiebedarf sowie die Nährstoffverteilung.

Die Kursgebühr beträgt 7 Euro.

Mähen mit der Sense – Traditionelles Handwerk neu entdecken

Die Sense ist ein vielseitiges Werkzeug, das besonders in schwierigem Gelände ihre Stärken zeigt. Ob in Hanglagen, zwischen Bäumen, Sträuchern oder auf kleinteiligen Flächen – die Sense ermöglicht ein präzises, leises und umweltschonendes Mähen und ist überdies eine achtsame Tätigkeit in der Natur, ganz ohne Lärm und Abgase.

Im Rahmen der Bieneninitiative bietet dieser Kurs am Samstag, 24. Mai 2025, von 9 bis 17 Uhr eine Einführung in das Mähen mit der Sense und vermittelt wertvolles Wissen über die traditionsreiche Technik.

Die Teilnehmenden lernen unter anderem wie die Sense individuell richtig eingestellt wird, das Mähen auf der Wiese und in Hanglagen – von Gras bis hin zu Brombeeren und Brennnesseln. Überdies werden drei verschiedene Dengelarten für das optimalen Schärfen der Sense gezeigt. Anmeldeschluss ist Freitag, 9. Mai 2025.

Die Kursgebühr beträgt 130 Euro.

Exkursion zur Kläranlage Speyer – Ein Blick hinter die Kulissen der Abwasserreinigung

Wie wird Abwasser gereinigt, bevor es in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wird? Welche Prozesse laufen in einer modernen Kläranlage ab? Diese und viele weitere Fragen beantwortet eine spannende Exkursion zur Kläranlage Speyer, die in Kooperation mit den Entsorgungsbetrieben Speyer angeboten wird.

Interessierte Bürger*innen haben am Samstag, 24. Mai 2025, von 9.30 bis 11.30 Uhr die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Abwasseraufbereitung zu werfen. Die fachkundige Führung gibt Einblick in die verschiedenen Reinigungsstufen und erläutert die wichtigen Aufgaben der Kläranlage für den Umwelt- und Gewässerschutz. So können Teilnehmende mehr über nachhaltige Wasserwirtschaft und moderne Technik zur Abwasserbehandlung erfahren.

Der Treffpunkt für die Führungen ist die Einfahrt der Kläranlage Speyer. Teilnehmende werden gebeten, auf festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung zu achten, da die Besichtigung teilweise im Außenbereich stattfindet.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer