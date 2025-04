Speyer – Statement der Oberbürgermeisterin zu einer möglichen Durchführung des diesjährigen Brezelfestumzuges

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Die Nachricht des Verkehrsvereins, dass der Brezelfestumzug in diesem Jahr nicht stattfinden könne, hat uns in der Verwaltung sehr betroffen gemacht. Gerade für die Vereine, Musik- und Laufgruppen, aber auch für die vielen Besucherinnen und Besucher des Brezelfestes ist der Umzug einer der Veranstaltungs-Höhepunkte des Jahres.

Weil auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sich dem hohen Stellenwert des Umzuges bewusst sind, haben sie schon früh die Erarbeitung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen in Gang gebracht und unterstützt. Die Eckpfeiler für die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes stehen also bereits, und deshalb wollen wir in dieser Woche nochmal intern ins Gespräch gehen und das Konzept prüfen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, wie der Umzug, gegebenenfalls in abgespeckter Form, stattfinden kann.“

Quelle Stadtverwaltung Speyer

