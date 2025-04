Speyer – Faszination Domorgel

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Neue Kurzkonzertreihe am Sonntagnachmittag

Am 4. Mai 2025 startet die neue Reihe „Faszination Domorgel”, mit 30 Minuten Orgelmusik jeweils sonntags um 17 Uhr. In wöchentlich wechselnden Programmen präsentieren Domorganist Markus Eichenlaub und Dommusikassistent Frederic Beaupoil sowie Gäste an den Seifert-Orgeln im Dom zu Speyer abwechslungsreiche Orgelmusik. Die Dommusik kommt damit dem Wunsch vieler Besucher des Doms nach, die die „Königin der Instrumente” gerne einmal live erleben möchten. Die Konzerte finden am Sonntagnachmittag statt, da die Sonntage zu den besucherstärksten Tagen gehören und so viele Menschen die Gelegenheit haben, die Orgeln zu hören. Die Reihe läuft durchgehend von Anfang Mai bis Ende Oktober (ausgenommen Sonntag, 11. Mai 2025, Pfingstsonntag, 8. Juni 2025 und Sonntag, 5. Oktober 2025). Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind in der Dom-Info und an der Kryptakasse erhältlich.

Die Hauptorgel auf der Westempore (Orgelweihe 2011) hat 83 Register, die sich auf vier Manualen und Pedal verteilen; die Orgel auf dem Königschor (Orgelweihe 2008) besitzt 38 Register auf drei Manualen und Pedal. Die größte Pfeife der Hauptorgel ist das große C des Contrabass 32′ (16 Hertz) und ist ca. 10 Meter lang. Die Orgeln vereinen in sich viele über Jahrhunderte erworbene Errungenschaften des Orgelbaus, technisch wie klanglich. Mechanische, elektropneumatische und elektrische Komponenten ermöglichen dem Spieler sensible Kontrolle; Computertechnik erlaubt ihm mittels Spielhilfen das nahezu unbegrenzte klangliche Potential optimal auszuschöpfen.

Beide Instrumente, die Orgel auf dem Königschor und die Orgel auf der Westempore, sind eigenständige Persönlichkeiten, können aber dank Doppeltrakturen (mechanisch und elektrisch) auch zusammen gespielt werden.

Bildunterschrift:

Die Chororgel und die Hauptorgel im Speyerer Dom © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry