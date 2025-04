Speyer – Arbeits- und Fachkräftegewinnung: Neue Veranstaltung der Wirtschaftsförderung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die strategische Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften vor dem Hintergrund des anhaltenden Personalbedarfs in vielen Branchen steht im Zentrum einer neuen Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Speyer. Alle interessierten Betriebe sind zur Informations- und Austauschveranstaltung „Arbeits- und Fachkräftegewinnung: Integration geflüchteter Menschen & Fachkräfteeinwanderung“ am Mittwoch, 14. Mai 2025, ab 17.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal (Maximilianstraße 12) eingeladen. „Mit der Informationsveranstaltung werden die vielfältigen Angebotsformate der Wirtschaftsförderung um ein weiteres bereichert. Gerade im Bereich Fachkräftegewinnung ist das Netzwerken ungemein wichtig, denn der anhaltende Fachkräftemangel stellt viele Betriebe vor große Herausforderungen“, hebt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hervor. „Neue Chancen in der Arbeits- und Fachkräftegewinnung liegen darin, geflüchtete Menschen und internationale Fachkräfte in den Arbeitsmarkt zu integrieren und in Unternehmen zu beschäftigen, da diese oftmals wertvolle Arbeitserfahrungen und Kompetenzen mitbringen, die in den jeweiligen Unternehmen dringend benötigt werden.“ Die Veranstaltung bietet praxisnahe Informationen zu Fördermöglichkeiten, rechtlichen Rahmenbedingungen und Unterstützungsangeboten. Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen teilen ihre Erfahrungen. Ansprechpartner*innen der Agentur für Arbeit sowie des DIHK stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Veranstaltung richtet sich an alle Betriebe, die sich zukunftsorientiert aufstellen und neue Chancen in der Arbeits- und Fachkräftegewinnung nutzen möchten. Sie bietet die Möglichkeit zum Austausch, zur Vernetzung und zur Information aus erster Hand. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online möglich unter www.speyer.de/fachkräfte oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de.

Quelle: Stadt Speyer