SPD Mutterstadt lädt ein: Waldfest am 30. April und 1. Mai 2025 in der Walderholung

Die SPD Mutterstadt lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zum traditionellen Waldfest in der Walderholung ein. Am 30. April und 1. Mai 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm in gemütlicher Atmosphäre.

Los geht es am 30. April ab 19:00 Uhr mit Musik von DJ Pasi, bevor am 1. Mai ab 11:00 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit musikalischer Begleitung der Octophones stattfindet. Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die SPD Mutterstadt mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am 1. Mai um 15:00 Uhr, wenn Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales zu Gast sein wird.

Auch für Familien ist gesorgt:

• Kinderschminken und Malangebote ab 13 Uhr

• Kaffee- und Kuchenverkauf im SPD-Waldcafé ab 14 Uhr

Die SPD Mutterstadt freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, gute Gespräche und gesellige Stunden.