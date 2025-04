Schwetzingen – Videosprechstunde zur Knie- und Hüftarthrose

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 8. Mai berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der GRN-Klinik Schwetzingen, rund um den Gelenkverschleiß in Hüfte und Knie

Ob beim Sport, Treppensteigen oder Heben von Gegenständen – wenn es in Knie oder Hüfte schmerzt, ist oft Gelenkverschleiß, sogenannte Arthrose, die Ursache dafür. Ist die Mobilität eingeschränkt, wird der Alltag mitunter zur Herausforderung und die Lebensqualität sinkt.

Was Patienten bei ersten Anzeichen von Arthrose hilft, welche konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, dazu berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN-Klinik Schwetzingen, in einer Videosprechstunde. Am Donnerstag, 8. Mai, beantwortet er von 15 bis 17 Uhr online Fragen und gibt Tipps rund um die Knie- und Hüftgesundheit. Alle Teilnehmenden kommen zuerst in einen digitalen Warteraum und werden einzeln in den Video-Call mit Dr. Rose eingelassen. Somit hat jeder die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen.

Interessierte können sich über folgenden Link in die Videosprechstunde einwählen: https://shorturl.at/ubdp9 Das Angebot ist kostenlos.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar