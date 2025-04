Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrskontrollen in Schifferstadt und Waldsee

Schifferstadt/Waldsee/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montagmorgen mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der L 533 bei Waldsee (Ludwigshafener Straße) konnten insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h war die maximal gemessene Geschwindigkeit 72 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt. Darüber hinaus wurden acht Gurtverstöße sowie vier Handyverstöße geahndet. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung hingegen kommt auf einen 51-jährigen Fahrzeugführer aus Schifferstadt zu. Im Rahmen einer Kontrolle in der Speyerer Straße in Schifferstadt konnten an dem Führerschein des Mannes Merkmale erkannt werden, die Zweifel an der Echtheit des Dokumentes aufkommen ließen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

