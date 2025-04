Mannheim – Sparkasse Rhein Neckar Nord ehrt Nachwuchssportler und fördert Schulen mit 7 000 Euro

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kanute Emil Flohr ist Eliteschüler des Sports

Talent, Disziplin und Ehrgeiz – Eigenschaften, die Emil Flohr im Leistungssport

und in der Schule auszeichnen. Für seine herausragenden Leistungen wurde

der 18-jährige Kanute nun als Eliteschüler des Sports 2024 geehrt. Gemeinsam

mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zeichnet die Sparkasse

Rhein Neckar Nord jährlich Nachwuchsathleten aus, die schulische und

sportliche Spitzenleistungen vereinen – verbunden mit einer Förderung in

Höhe von 7 000 Euro für die Eliteschulen in Mannheim.

Emil Flohr gewann 2022 die Deutsche Juniorenmeisterschaft im Vierer-Kanu und

erreichte 2024 das Halbfinale der Junioren-Europameisterschaft. Bei den

Süddeutschen Meisterschaften sicherte er sich zwei Gold-, eine Silber- und zwei

Bronzemedaillen. Auch in der Schule zeigt er großes Engagement: zielstrebig,

hilfsbereit und motivierend beschreibt ihn seine Schule, die Integrierte Gesamtschule

Mannheim-Herzogenried (IGMH). Sie ist eine der beiden Eliteschulen des Sports in

der Region. Kerstin Burkardt, Fachkoordinatorin für Sport an der IGMH, über Flohr:

„Emil geht Herausforderungen aktiv an, hat eine realistische Selbsteinschätzung und

nimmt Kritik konstruktiv auf. Er schafft es immer wieder, seine Mitschüler zu

motivieren und mitzureißen. Es ist großartig, engagierte junge Menschen wie ihn zu

fördern. Ohne die Unterstützung der Sparkasse wäre eine so gezielte

Nachwuchsförderung kaum möglich.“

Von dem regionalen Kreditinstitut erhalten die Mannheimer Eliteschulen jährlich

7 000 Euro. Neben der IGMH ist auch das Ludwig-Frank-Gymnasium (LFG) eine

Eliteschule des Sports. „Die Förderung junger Talente ist eine Investition in die

Zukunft – nicht nur des Sports, sondern auch unserer Gesellschaft”, erklärt Thomas

Kowalski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

„Emil Flohr steht für Disziplin, Ehrgeiz und Fairness. Seine Erfolge sind Beispiele

dafür, wie junge Menschen durch harte Arbeit Großes erreichen können.“

Bundesweit engagiert sich die Sparkassen-Finanzgruppe als größter nichtstaatlicher

Sportförderer für 11 500 Nachwuchsathleten an 43 Eliteschulen des Sports.

Flohr freut sich über die Auszeichnung: „Sie zeigt mir, dass ich auf dem richtigen

Weg bin. Ohne die Unterstützung der Schule und ohne meine Eltern hätte ich das

nicht geschafft. Gerade sie zeigen mir immer wieder, wie wichtig es ist, konzentriert

und hart zu arbeiten, um Erfolge zu erzielen.“ Neben dem Kanusport denkt er aktuell

über seine Studienwahl nach – womöglich wird es Medizin. Gefallen ist seine

Entscheidung noch nicht. Unabhängig davon ist für Kerstin Burkardt klar: „Mit seiner

Willensstärke und seinem Engagement wird Emil ein Vorbild für viele junge Athleten

sein – und sicher auch für seine Mitstudierenden.“

Bildunterschrift:

Für ausgezeichnete Leistungen ehrt Thomas Kowalski (l.) den erfolgreichen Kanuten

Emil Flohr.

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord