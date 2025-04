Mannheim – 10 Jahre youngcaritas: Junge Menschen engagieren sich

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ehrenamtliche setzen sich für Geflüchtete, Seniorinnen, Obdachlose und Kinder ein

Kochen mit Kindern, Patenschaften für Geflüchtete, Aktionen für Obdachlose, ein wöchentliches Sprachcafé – mit solchen Angeboten motiviert youngcaritas Mannheim Jugendliche und junge Erwachsene dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das erfolgreiche Projekt des Caritasverbands Mannheim feiert jetzt sein zehnjähriges Bestehen.

Seit youngcaritas 2015 startete, haben etwa 1200 Aktionen mit rund 1500 Ehrenamtlichen stattgefunden. Es gibt sowohl die Möglichkeit, sich regelmäßig zu engagieren, beispielsweise in Patenschaftsprojekten, als auch flexibel und spontan, zum Beispiel bei den so genannten Social Days. In Patenschaften sind rund 70 junge Menschen aktiv, die meisten davon im Buddy-Projekt: Sie helfen Geflüchteten, sich in Deutschland einzuleben, indem sie sich ein- bis zweimal die Woche zu gemeinsamen Aktivitäten treffen. Andere Paten besuchen Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen oder unterstützen Kinder bei den Hausaufgaben.

Bei den Social Days ist die Aktion „Warm durch die Nacht“ bzw. „Kühl durch den Tag“ bei den Ehrenamtlichen besonders beliebt. In den kalten Wintermonaten und den heißen Sommermonaten gehen sie durch Mannheim und verteilen Kaffee, Tee, Wasser und Gebäck an Obdachlose und kommen mit ihnen ins Gespräch. Auch in Pflegeheimen und in Flüchtlingsunterkünften finden häufig Angebote statt. Viele Ehrenamtliche unterstützen gerne beim wöchentlichen Sprachcafé im Haus der Jugend. Es richtet sich an alle, die Deutsch lernen und üben wollen.



Die Engagierten finden es schön, helfen zu können, und schätzen das Gemeinschaftserlebnis: „Ich finde es total schön, dass man bei youngcaritas sofort so viele tolle Menschen kennenlernt und schon durch kleine Aktionen das Gefühl hat, anderen wirklich helfen zu können“, sagt Helena Maur. „youngcaritas bedeutet für mich Gemeinschaft, Neues kennenlernen, Vorurteile abbauen und dabei ganz viel zusammen lachen“, so Franziska Schuhmacher. „Ich will was zurückgeben, so wie auch mir andere geholfen haben, als es mir schlecht ging“, ergänzt Daniel Böhme.

Verstärkung wird immer gebraucht: Vor allem für den Kinderkochkurs auf der Rheinau und die Ferienprogramme in den Sommerferien werden noch Ehrenamtliche gesucht. Wer gerne bastelt oder malt, kann am youngcaritas-Stand auf den Stadtteilfesten Kreativworkshops für Kinder oder Kinderschminken anbieten. Auch für neue Angebote, die derzeit in Planung sind, wird noch Unterstützung benötigt. In Kürze starten sollen ein Sprachcafé für Jugendliche auf der Vogelstang und Sportangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche auf der Rheinau.

„Ich bin sehr dankbar, dass über youngcaritas viele junge Menschen die Möglichkeit bekommen zu erfahren, wo überall Hilfe geleistet wird und wie soziale Notlagen gelindert werden können“, sagt Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein. „Dieses Engagement ist großartig und wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“

Koordiniert werden die Angebote von einem Team aus drei Hauptamtlichen. Wer mitmachen möchte, wendet sich an youngcaritas@caritas-mannheim.de oder Tel. 0163 7 59 27 95. Mehr Informationen gibt es unter www.youngcaritas-mannheim.de. (juk)

Fotos: Ehrenamtliche bei der Aktion „Warm durch die Nacht“

Quelle: Caritasverband Mannheim e.V.