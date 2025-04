Ludwigshafen – Taskforce “Autohändler” entdeckt gravierende Mängel auf Mundenheimer Grundstück – Unsichere Lagerungen in nicht angemeldeten Betriebsstätten – Verwahrloster Hund sichergestellt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Taskforce “Autohändler” hat am Donnerstagnachmittag,

17. April 2025, in Mundenheim gravierende Missstände auf einem Grundstück vorgefunden, das offensichtlich für Kfz-Reparaturen genutzt wurde. Die Taskforce ging dabei einer Bürgerbeschwerde nach und kontrollierte die Adresse, für die keine Gewerbeanmeldung vorlag. Die städtischen Kontrolleur*innen stießen dabei beispielsweise auf mehrere Gabelstapler, deren TÜV-Plaketten abgelaufen waren, Altreifen, diverse Fahrzeugteile auf überwiegend unbefestigtem Boden in einem Durcheinander von Schrott sowie Unrat, welches das Durchkommen erheblich behinderte.

Zudem hatten sich Lachen von Öl und anderen Betriebsmitteln auf dem Boden des Grundstücks gebildet. In verschiedenen Gebäuden lagerten Gittertanks und Fässer mit aufgedruckten Gefahrgutkennzeichen. Auf dem Gelände befand sich in einem Zwinger ein Hund, der einen verwahrlosten Eindruck machte. Das Tier hatte deutlich herausgewachsene Krallen, was auf fehlenden Auslauf hindeutete. Der Zwingerboden war mit Kot verunreinigt und daneben türmte sich ein Haufen leerer Hundefutterdosen. Der hinzugerufene Kommunale Vollzugsdienst stellte den Hund sicher, der ins Tierheim gebracht wurde.

Das Taskforce-Personal traf zu Beginn der Kontrolle auf zwei Männer im Alter von 31 und 44 Jahren, die angaben, dass der Eigentümer des Geländes nicht vor Ort sei. Telefonisch konnte der Eigentümer indes kontaktiert werden, um ihn zur Beseitigung der Missstände aufzufordern. Ferner gab er an, dass er in einer anderen Kommune ein Gewerbe angemeldet habe und in Mundenheim lediglich die Lagerstätten dafür bereithalte. Die Kontrolleur*innen klärten ihn auf, dass auch Lagerstätten für Betriebsstätten angemeldet werden müssen und es sich hier um einen Verstoß gemäß Paragraf 14 der Gewerbeordnung handelt.

Die Taskforce “Autohändler” war Anfang 2023 von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gebildet worden, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändler*innen vermehrt aufgefallen waren.

Quelle Stadt Ludwigshafen