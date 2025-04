Ludwigshafen – Mit Motorradfahrer kollidiert – 32-jähriger Autofahrer flüchtet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein 32-jähriger Autofahrer kollidierte am Montagnachmittag (28.04.2025, circa 17 Uhr) mit einem 30-jährigen Motorradfahrer, als er die Spur im Bereich der Bahnhofstraße (Nähe Bismarckstraße) wechselte, ohne auf den nachfolgenden Motorradfahrer zu achten. Der 30-Jährige stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich. Der 32-Jährige stieg zunächst aus seinem Auto aus und schrie den am Boden liegenden Motorradfahrer an. Anschließend stieg er wieder in sein Auto, fuhr davon und ließ den verletzten Motorradfahrer zurück. Mehrere Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und kümmerten sich um den Verletzten. Durch die Angaben der Zeugen konnte die Polizei den flüchtigen 32-Jährigen schnell ermitteln und an dessen Wohnanschrift antreffen. Den Führerschein des 32-Jährigen stellten die Polizeibeamten sicher. Der verletzte Motorradfahrer musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

