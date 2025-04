Ludwigshafen – Kostenfreier Online-Vortrag zum Thema Balkonkraftwerke

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 6. Mai 2025, können sich Interessierte von 18 bis

19.30 Uhr während eines kostenfreien Online-Vortrags zum Thema Balkonkraftwerke informieren.

Mit Hilfe von steckerfertigen Balkonkraftwerken können

Haushalte unkompliziert die eigenen Stromkosten senken,

indem sie klimafreundlich eigenen Solarstrom produzieren.

Diese speziellen Mikro-Solaranlagen eignen sich auch

hervorragend für Mieter*innen, da sie sich auf Balkon, Garage,

Vordach, an der Fassade oder im Garten montieren lassen.

Doch oft sind dazu noch Fragen offen.

Der unabhängige und umfassende Online-Vortrag bietet eine

allgemeine Einführung in das Thema an und soll Orientierung

und Antworten auf offene Fragen geben. Es wird erläutert, wie

ein Balkonkraftwerk selbst montiert werden kann und was bei

Inbetriebnahme darüber hinaus zu beachten ist, wie

beispielsweise die Anmeldung. Nicht zuletzt werden geltende

Regelungen für Mieter*innen beleuchtet und Informationen zu

lokalen Förderungen in den Kommunen gegeben. Der

praxisnahe Fachvortrag bietet auch die Möglichkeit, Fragen mit

den Expert*innen direkt zu klären.

Eine Anmeldung ist möglich unter www.vhs-lu.de, unter Telefon

0621 504-2238 oder per E-Mail unter info@vhs-lu.de.

Informationen zum Balkonkraftwerk-Förderprogramm der Stadt

Ludwigshafen finden sich unter https://ludwigshafen.de/standort-

mit-zukunft/klima/foerderprogramme.

Der Vortrag ist Teil einer Reihe kostenfreier Online-Vorträge bei

der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) rund um das Thema

Solarenergie. Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich

mit den Themen Finanzierung (13. Mai), Besonderheiten bei

Dachbegrünung und Denkmalschutz (20. Mai),

Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher und E-Mobilität

(27. Mai.), Solares Heizen (3. Juni), Photovoltaik und Gewerbe

(10. Juni), Förderung des lokalen Photovoltaik-Ausbaus durch

Bürgerenergiegenossenschaften (17. Juni) sowie Photovoltaik

auf Mehrparteienhäusern (24. Juni).

"Das Thema Balkonkraftwerke ist für eine breite

Bevölkerungsgruppe interessant" erläutert Umweltdezernent

Alexander Thewalt. "Derzeit bietet die Stadt Ludwigshafen ja

auch ein Förderprogramm für Ludwigshafener Bürger*innen, die

sich ein Balkonkraftwerk zur eigenen Nutzung anschaffen

möchten. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung das Thema

aufgreift und Unterstützung bietet für alle, die zu diesem Thema

noch offene Fragen haben."

Die Vortragsreihe wird organisiert von den

Klimaschutzmanager*innen gemeinsam mit den

Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale in den

Regionen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz.