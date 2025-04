Landau – Job! Familie! Karriere! „Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine erfolgreiche Bewerbung erfordert eine individuell auf die persönliche Situation zugeschnittene Strategie und gute Vorbereitung. In dem Vortrag „Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit“ der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) am 13. Mai bekommen die Teilnehmenden von 9 bis 11 Uhr Infos, wie man bewährte und alternative Bewerbungsstrategien gekonnt nutzt und sich mit seinen Unterlagen von der Masse abhebt. Unternehmens- und Personalberater Dr. Hans-Peter Leßweng erklärt zudem, wie man soziale Netzwerke sowie Online-Jobbörsen und digitale Bewerbungsverfahren beruflich nutzen kann.

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Die Zugangsdaten zum virtuellen Vortragsraum erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.

Fragen zur Veranstaltung beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter den Telefonnummern 06341 958 660.

Quelle: Arbeitsagentur Landau