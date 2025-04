„Ladenburg vereint“ und Internationaler Museumstag

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Ladenburg vereint“ laden rund 30 Vereine, Initiativen und die Stadt Ladenburg am 18. Mai 2025 von 11 bis 15 Uhr Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die Vielfalt des Ladenburger Vereinslebens kennenzulernen. Veranstaltungsorte sind der Innen- und Außenbereich des Carl-Benz-Gymnasiums (Realschulstraße 4) und die Lobdengauhalle (Realschulstraße 2). Parallel dazu feiert das Lobdengau-Museum von 11 bis 17 Uhr den Internationalen Museumstag, der seit 1978 weltweit die gesellschaftliche Bedeutung der Museen in den Mittelpunkt stellt. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Bei „Ladenburg vereint“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Vereine und Institutionen aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur, Soziales, Umwelt und Klima bis zu Hilfs- und Rettungsorganisationen stellen sich vor, präsentieren ihr Können und laden zum aktiven Ausprobieren ein. Für Kinder gibt es eine besondere Aktion: An 23 Mitmachstationen können sie Stempel sammeln. Wer fleißig Stempel gesammelt hat, darf sich bei der Schatztruhe am Stand des Heimatbundes an der Alten Kochschule (Lustgartenstraße 4a) über eine kleine Überraschung freuen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr bietet die Veranstaltung auch diesmal wieder die Gelegenheit, die beeindruckende Bandbreite des bürgerschaftlichen Engagements in Ladenburg hautnah zu erleben. An den Ständen besteht die Möglichkeit, mit Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern ins Gespräch zu kommen und sich persönlich zu informieren. Auch die Stadt Ladenburg ist mit einem Stand vertreten und informiert über die Ladenburg App sowie den Mitwirk-O-Mat. Für Getränke und kulinarische Kleinigkeiten ist gesorgt. „Die große Resonanz von den Vereinen und Institutionen zeigt, wie wichtig uns allen der Erhalt und die Weiterentwicklung unseres vielfältigen Vereinslebens ist“, freut sich Bürgermeister Stefan Schmutz auf einen offenen Austausch und ein großes öffentliches Interesse.

Quelle: Stadt Ladenburg