Heidelberger Musikversammlung traf sich zum Gründungstreffen – Ziel: Musikszene über alle Stilrichtungen hinweg besser vernetzen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 60 freiberufliche Musikerinnen und Musiker sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Musikeinrichtungen sind Mitte April 2025 der Einladung des Kulturamtes der Stadt Heidelberg zum ersten Treffen der „Heidelberger Musikversammlung“ im Rathaus gefolgt. Das Musiknetzwerk Heidelberg wurde vom Kulturamt der Stadt Heidelberg ins Leben gerufen, um möglichst alle professionellen Musikerinnen und Musiker Heidelbergs miteinander zu vernetzen und in einen gemeinsamen Gedankenaustausch über die Weiterentwicklung der Heidelberger Musikszene einzutreten.

„Die Musikveranstaltung war ein voller Erfolg. In konstruktiver Atmosphäre entwickelte sich schnell ein lebendiger Dialog mit vielen Anregungen und Ideen aus der Musikszene. Die positive Resonanz auf die Veranstaltung unterstreicht das große Interesse der Beteiligten an einer engeren Zusammenarbeit“, sagte Dr. Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts Heidelberg. Die nächste Heidelberger Musikversammlung soll im Herbst dieses Jahres stattfinden. Alle professionellen freiberuflichen Musikerinnen und Musiker Heidelbergs sind herzlich dazu eingeladen, Teil des Heidelberger Musiknetzwerkes zu werden und an der nächsten Musikversammlung teilzunehmen. Anmeldung zum Musiknetzwerk sind möglich per E-Mail an musiknetzwerk@heidelberg.de.

Vorgestellt wurden auch bestehende Fördermöglichkeiten für musikalische Projekte aller Art durch die Stadt Heidelberg, landes- und bundesweite Förderangebote und der Veranstaltungskalender der Stadt Heidelberg (www.heidelberg.de/veranstaltungen). Mehr Informationen sind zu finden unter www.heidelberg.de/kulturamt > Kulturförderung.

Quelle: Stadt Heidelberg