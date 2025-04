Heidelberg -Ausstellung „Essgenuss“ im Bürgeramt Mitte: Brigitte Dietz feiert Freude am Essen in der Kunst

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Künstlerin Brigitte Dietz präsentiert vom 29. April bis 14. Juli 2025 ihre Porträtserie „Essgenuss“ im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69. Neben Kinderporträts steht die künstlerische Erkundung einer positiven Beziehung zum Essen im Fokus – ein Thema, das in der Kunstgeschichte wenig Beachtung findet. Inspiriert von Bartolomé Esteban Murillos Meisterwerk „Trauben- und Melonenesser“ (Alte Pinakothek München) widmet sich Dietz der unverfälschten Gaumenfreude. Ihre Porträts zeigen keine üppigen Gelage, stilisierte Stillleben oder psychologische Konflikte, sondern fangen intime Momente des Genusses ein: Menschen, die mit kindlicher Neugier oder stiller Hingabe Essen als Quelle der Lebensfreude erleben – ob allein oder in Gemeinschaft. Die Serie setzt damit einen bewussten Kontrast zur traditionellen Darstellung von Essen in der Kunst, die oft Völlerei, Dekadenz oder Krankheit thematisiert. Brigitte Dietz betont: „Es geht um die Wertschätzung des Einfachen, um die pure Freude am Geschmack und die gesunde Beziehung zu dem, was uns nährt.“

Die Ausstellung kann besichtigt werden bis zum 14. Juli 2025 zu den regulären Öffnungszeiten des Bürgeramtes Mitte: montags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und mittwochs von 8 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die in Heidelberg lebende Malerin Brigitte Dietz verbindet in ihren Porträts realistische Präzision mit emotionaler Tiefe. Ihre Arbeiten wurden bereits in nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt. Die Serie „Essgenuss“ ist ein fortlaufendes Projekt, das die Verbindung zwischen Menschen, Ernährung und Kultur erforscht (www.brigitte-dietz.de).

Quelle: Stadt Heidelberg