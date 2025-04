Heidelberg – Artenvielfalt: Erleben, erforschen, erhalten Citizen Science im Zoo Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Zoo Heidelberg ist nicht nur das Zuhause für Zootiere,

sondern auch ein wertvoller Lebensraum für heimische Wildtiere. Ob Bienen und Schmetterlinge, Frösche,

Singvögel oder seltene Käfer – die strukturreiche, diverse Pflege der Parkanlage schafft vielfältige Rückzugsorte für zahlreiche heimische, teils sogar vom Aussterben bedrohte Arten.

Gleichzeitig können Besucher mit Citizen-Science-Apps wie iNaturalist selbst aktiv zur Erforschung und zum

Schutz der Artenvielfalt beitragen. Die Idee hinter dem Begriff „Citizen Science“ (dt.

„Bürgerwissenschaften“): Jede Beobachtung hilft, mehr über die heimische Tierwelt zu

erfahren und wichtige Daten für den Natur- und Artenschutz zu liefern.



Natur erforschen und erhalten

Welche heimischen Wildtiere leben im Zoo? Welche Insekten sind noch verbreitet und wie

können wir sie schützen? Citizen Science – also Forschung mit Beteiligung interessierter

Laien – hilft, genau solche Fragen zu beantworten. Im Zoo Heidelberg haben Besucher nicht

nur die Möglichkeit, Zootiere zu beobachten, sondern können mit kostenlosen Apps wie

iNaturalist selbst zur Forschung am heimischen Bestand beitragen. Dank KI-gestützter

Fotoerkennung ist es ganz leicht, Arten zu bestimmen und Neues über die Vielfalt der Natur

zu entdecken. Jede hochgeladene Tier- oder Pflanzenbeobachtung liefert wertvolle Daten

für den Naturschutz.

„Im Rahmen des Wildtiermonitorings im Zoo sammeln wir zahlreiche Daten über den Lebensraum Zoo und auch

darüber, welche Arten wild bei uns leben. Citizen Science-Projekte wie iNaturalist liefern eine noch bessere Datenlage und helfen uns so, genauere Schlüsse über die Verbreitung und Häufigkeit von Arten zu ziehen“, erklärt Joshua Förg, Kurator und verantwortlich für das Wildtiermanagement im Zoo Heidelberg. „Jeder kann mitmachen und mit seinen Beobachtungen dazu beitragen, die Natur nachhaltig zu schützen.“



Wildvogel-Monitoring: Wissenschaft im Einsatz für die Natur

Um den wildlebenden Vogelbestand im Heidelberger Zoo zu erforschen, betreibt Joshua Förg in Zusammenarbeit

mit der Vogelwarte Radolfzell ein wissenschaftliches Monitoring der Singvogelarten im Zoo. Mithilfe von

nummerierten Ringen, die er an den Beinen der Vögel befestigt, markiert er jedes Tier individuell – die Ringe

funktionieren wie ein Personalausweis. So können beispielsweise Zugverhalten, Lebensräume und

Lebensdauer dokumentiert werden.

„Solche Daten sind wichtig, um Wildvögel besser zu verstehen, Populationsentwicklungen abzuschätzen und

gezielte Schutzmaßnahmen für sie zu entwickeln“, erklärt Förg. Auch hier können Besucher

selbst aktiv werden und abgelesene Ringnummern bei Euring.org melden. Einfach ein

Fernglas und etwas Geduld mitbringen. Oft sind die Informationen, die sich hinter den

Nummern verbergen auch für den Laien spannend.



Nachhaltige Parkgestaltung für mehr Artenvielfalt

Neben der Forschung setzt der Zoo Heidelberg auch direkt Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt um. Ein

besonderes Augenmerk liegt dabei auf Insekten und anderen Wirbellosen, die immer seltener werden. „Das

Insektensterben wird immer deutlicher spürbar. Dem wollen wir mit unserem Parkkonzept aktiv

entgegenwirken“, betont Vera Schwenn, Gärtnerin im Zoo Heidelberg.

Frühblüher wie Kornelkirsche und Winterjasmin sind bereits im zeitigen Frühjahr wertvolle

Nektarspender für Bienen und Schmetterlinge. Später sorgen Mandelbäume, Felsenbirnen

und rund 20.000 Frühblüher wie Narzissen, Tulpen und Hyazinthen für ein kontinuierliches

Nahrungsangebot. Dabei setzt das Gartenteam bewusst auf ungefüllte Blüten, da diese für

Insekten leichter zugänglich sind. „Gefüllte Blüten sind zwar optisch ansprechend, aber sie

bieten den Insekten keinen Mehrwert, da sie Nektar und Pollen nicht erreichen können“,

erklärt Vera Schwenn. „Unsere Pflanzen sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch für

Insekten nützlich sein.“

Ein weiterer wichtiger Baustein im Artenschutzkonzept des Zoos sind wilde Bereiche. Einige

Abschnitte der Parkanlage bleiben bewusst unberührt, damit sich dort heimische Wildtiere

ansiedeln können. Siebenschläfer, Eisvögel und zahlreiche weitere Arten nutzen diese Rückzugsorte

als Lebensraum. Auch Totholz wird nicht vollständig entfernt, sondern an bestimmten Stellen belassen,

um Insekten, Pilzen und Kleinsäugern Unterschlupf zu bieten. „Was für viele unaufgeräumt wirkt, ist für

zahlreiche Tierarten lebenswichtig“, erklärt Joshua Förg. „Seltene Insektenarten wie der

Körnerbockkäfer oder die Riesenlaubholzwespe wurden hier bereits nachgewiesen.“



Jeder kann zum Artenschutz beitragen

Ob durch digitale Beobachtungen mit iNaturalist, die Unterstützung des Wildvogel-

Monitorings oder die naturnahe Gestaltung von Grünflächen – der Zoo Heidelberg zeigt, wie

Forschung und Artenschutz vor der Haustür zusammenwirken können. Besucher sind

eingeladen, die Natur bewusst zu entdecken und selbst aktiv zum Erhalt der Artenvielfalt

beizutragen. Denn nur was wir kennen, können wir schützen.

Bildnachweis:

Foto 1: In den Teichen des Zoo Heidelberg fühlen sich auch Grünfrösche wohl. (Foto: Petra Medan/Zoo

Heidelberg)

Foto 2: Beliebt und leicht zu beobachten für den Einstieg in Citizen Science – Im Zoo Heidelberg brüten aktuell

wieder zahlreiche Storchenpaare. (Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Foto 3: Beringungsaktionen im Zoo Heidelberg – In Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Radolfzell betreibt der

Zoo ein wissenschaftliches Monitoring von Singvogelarten. (Foto: Zoo Heidelberg)

Foto 4: Bei den mehr als 20.000 Frühblühern im Zoo Heidelberg finden zahlreiche Insekten Nektar – wie hier ein

Admiral. (Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg)

Foto 5: Der Zoo Heidelberg bietet einen attraktiven Lebensraum für viele heimische Arten – wie hier für die

Mauereidechse. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Quelle: Zoo Heidelberg