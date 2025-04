Frankenthal – 50. Strohhutfest und 25 Jahre Strohhutfestbutton

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Eröffnung der Jubiläumsausstellung und Enthüllung des neuen Buttonmotivs

Die Vorfreude steigt! Am Montag, 5. Mai findet im zweiten Obergeschoss des Rathauses die Eröffnung der besonderen Jubiläumsausstellung „25 Jahre Strohhutfestbutton“ statt. Gefeiert wird ein Vierteljahrhundert voller Tradition, Kreativität und Gemeinschaft. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer eröffnet die Ausstellung um 15 Uhr. Bei dieser Gelegenheit wird außerdem das heiß ersehnte Buttonmotiv der 50. Ausgabe präsentiert. Der Vorverkauf startet am Montag, 19. Mai.

Das Strohhutfest, das seit seiner Gründung unzählige Besucher begeistert, hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Kultur und Stadtgeschichte entwickelt. Der Strohhutfestbutton ist nicht nur ein Symbol für das Fest, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit und des Miteinanders in unserer Stadt. In der Ausstellung werden die Buttons der letzten 24 Jahre präsentiert, begleitet von spannenden Geschichten und Erinnerungen, die die Besucher auf eine nostalgische Reise mitnehmen. Diese Ausstellung ist auch eine Hommage an die Sammelleidenschaft vieler Menschen, die im Laufe der Jahre dieses Kultobjekt fleißig gesammelt und ihren Strohhut damit geschmückt haben.

„Es freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr gleich ein doppeltes Jubiläum feiern können – 50. Strohhutfest und 25. Strohhutfestbutton. Das Strohhutfest ist ein buntes Zusammenspiel aus Pfälzer Kultur und Tradition, das uns verbindet und begeistert. Und hier gehört der Strohhutfestbutton als Kultobjekt und wichtigstes Accessoire am Strohhut einfach dazu.“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer

Die Ausstellung ist von Montag, 5. Mai bis Freitag 13. Juni zu den Öffnungszeiten des Rathauses geöffnet: Montag und Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr unter www.frankenthal.de/shf-button

Ausstellungsort

Rathaus Frankenthal

Rathausplatz 2 – 7

67227 Frankenthal (Pfalz)