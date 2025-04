Weinheim – Wegen Kundgebungen am 1. Mai – Verkehrsbehinderungen möglich

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Feiertag 1. Mai kann es in Weinheim am Hauptbahnhof und auf den Straßen im Umfeld zu Verkehrsbeeinträchtigungen wegen politischer Kundgebungen kommen, hauptsächlich in der Zeit zwischen etwa 12 Uhr und 16 Uhr. Das hat das Weinheimer Ordnungsamt jetzt mitgeteilt. Angemeldet sind verschiedene Kundgebungen. Das Bündnis „Weinheim bleibt bunt” richtet auf dem Zentralen Omnibusbahnhof ZOB ein friedliches Kulturfest gegen Rassismus und Faschismus mit Musikern aus Weinheim aus. Der ZOB wird in dieser Zeit nicht von Bussen angefahren. Es werden Ersatzhaltestellen im nördlichen Bereich des Bahnhofs eingerichtet. Von Beeinträchtigungen wird auch die Mannheimer Straße im Bereich zwischen B3 und Händelstraße betroffen sein. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die rnv-Linie 5 in diesem Bereich vorübergehend die Fahrten einstellt.

Quelle: Stadt Weinheim