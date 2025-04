Weinheim – Danny Wünschel macht den Anfang – „Woinem Live am Windeckplatz“ startet am Samstag, 3. Mai – Zweiburgen-Gutscheine werden verlost

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie sind mittlerweile ein richtiges City-Event geworden, die Hautnah-Konzerte der Reihe „Woinem Live am Windeckplatz“ in der Weinheimer Fußgängerzone. Den Auftakt macht Country-Rocker Danny Wünschel am Samstag, 3. Mai. Mit Gitarre, Percussion und seiner klaren Stimme erzeugt er zwischen 11 und 14 Uhr gute Laune im Publikum, interpretiert Klassiker (und den ein oder anderen Ohrwurm) neu – ein Garant für gute Stimmung. Es gibt passende Bewirtung zum Frühlingssamstag. Denn „Woinem Live“ ist auch immer ein kulinarisch-regionales Erlebnis, wesentlich gestaltet von der Woinemer Hausbrauerei, sowie Henning Seegers Wineheim-Ape „Bella“ und Kaffeespezialitäten von Seiberth & Hug. Marc Stockmann steuert original Thüringer Rostbratwürste bei. Ermöglicht wird die Reihe durch die Unterstützung von Hinkel-Immobilien und der Verlagsgruppe Beltz. Insgesamt wird es den Sommer über auf dem Windeckplatz, direkt bei den Skulpturen von Bas Gret und Vetter Philipp, fünf Veranstaltungen geben, vier davon jeweils am ersten Samstag im Monat von 11 Uhr bis 14 Uhr. Eine als Afterwork-Termin zum Abendshopping am Donnerstag, 24. Juli, von 17 bis 20 Uhr. Einige umliegende Geschäfte kündigten schon entsprechende Aktionen an.

„Woinem Live am Windeckplatz“ gilt in der Region als beispielhaftes Projekt für die Belebung von Innenstadt-Einzelhandel. Eva Wohlgemuth, die seit Jahresanfang für das Stadtmarketing in Weinheim zuständig ist, betreut die Eventreihe und bindet die Musik weiterhin in die Strategie eines Wohlfühl-Shoppings ein: „Woinem live ist von, mit und für Menschen von hier – es macht einfach Lust auf einen Bummel durch Weinheim“. Am Samstag, den 3. Mai wird sie per Glücksrad Zweiburgen-Gutscheine verlosen. Auch dieser gehört zu den Maßnahmen des Stadtmarketings und ist mittlerweile in rund 60 Geschäften und Gastronomiebetrieben Weinheims einlösbar.

Und so geht es weiter: Am Samstag, 7. Juni, gibt es ein musikalisches Wiedersehen mit Weltenbummler-Gitarrist Andy Botz und Sängerin Monia Krüchten, die mit ihrer gefühlvollen Stimme sehr gut zur Hautnah-Atmosphäre der Windeckplatz-Konzerte passt. Nach einem groovigen Sommerabend mit den „Schultzes“ (Jürgen Mojo Schultz und Petra Arnold-Schultz) am 24. Juli von 17 Uhr bis 20 Uhr ist der Sommer-Vormittag am 2. August mit Mimi Grimm schon gute Tradition. Das „Mädchen mit dem weißen Kontrabass“, wie sie sich selbst nennt, versprüht eine heimelige Sommerfrische. Am 6. September bildet dann das Weinheimer Duo Tunesday den Abschluss von „Woinem Live am Windeckplatz“, geprägt von der oktavenreichen Stimme des Kai Ibkendanz, begleitet von Simon Gropp an der Gitarre. Eintritt kostet die Musikveranstaltung nie.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim