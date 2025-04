Schifferstadt – Vortrag: Freude am Nutzgarten

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 13. Mai um 19 Uhr lädt der städtische Umweltbeauftragte Frank Schmitt zum kostenfreien Vortrag „Freude am Nutzgarten im Zeitalter der Erderhitzung“ von Oliver Decken ins Obergeschoss des Alten Rathauses, Marktplatz 1.

Humusaufbau, Gründüngung, Bewässerung, Fruchtwechsel sind nur einige der Themen, die der Mitarbeiter der Landauer Stabsstelle Klima und passionierte Kleingärtner Oliver Decken bei seinem Vortrag in Schifferstadt ansprechen möchte. Denn Dürre, Starkregen, neue Schädlinge und der Klimaschutz verändern die Anforderungen an die Bewirtschaftung von Gärten.

Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für zu Hause mitnehmen können: Praktische Tipps für den Nutzgarten. Fragen und Diskussion während des Vortrags ist ausdrücklich erwünscht. Weitere Information zum Referenten finden Interessierte auf www.klimagarten-suedpfalz.de. Eine vorherige Anmeldung für den Vortrag ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Schifferstadt