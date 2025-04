Schifferstadt – Vollsperrung der Kirchenstraßen in vier Bauabschnitten

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer notwendigen Sanierung an der Gasleitung muss die Kirchenstraße in vier Bauabschnitten voll gesperrt werden:

• Der 1. Bauabschnitt, der kürzeste der Sanierungsmaßnahme, beginnt am Montag, 5. Mai: Hierzu wird die Kirchenstraße ab der Kreuzung Mannheimer Straße / Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Raiffeisenstraße gesperrt. Die Zufahrt in die Raiffeisenstraße bleibt frei.

• Der 2. Bauabschnitt beginnt direkt im Anschluss, ab ca. 19. Mai. Hierzu wird der Abschnitt der Kirchenstraßen zwischen der Raiffeisenstraße und Markplatz gesperrt. Auch in diesem Bauabschnitt bleiben die Einmündungen zur Raiffeisenstraße und Marktplatz frei.

Die Sperrung dauert bis Mitte Juni an.

• Die weiteren beiden Bauabschnitte erfolgen ab Ende August. Hierzu informiert die Stadtverwaltung rechtzeitig.

Umleitungen sind ausgeschildert.

Quelle: Stadt Schifferstadt