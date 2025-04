Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Büro am Waldfriedhof ist zusätzlich zu dem Schließtag am 2.Mai 2025 in der Zeit vom 5. Mai bis 14. Mai geschlossen. Ab Donnerstag, 15. Mai 2025 ist das Büro wiederbesetzt. Vertretung in wirklich dringenden Fällen übernimmt Frau Sabine Wegner (Tel.: 06235/44-311)

Quelle: Stadt Schifferstadt