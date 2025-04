Neustadt – Erlebnissonntag mit viel Programm, Spezialitätenmärkten und dem 3. Elwetritsche-Rennen am 4. Mai

Am 4. Mai feiert Neustadt an der Weinstraße den zweiten Erlebnissonntag im Jahr 2025 mit vielen Programm-Highlights.

Deutsch-französischer Biosphären-Bauernmarkt

Zum deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt auf dem Marktplatz lädt das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ein. An über 40 Ständen aus der Region werden umweltschonend erzeugte Qualitätsprodukte aus dem Pfälzerwald, von der Weinstraße und aus den Nordvogesen angeboten. Unter anderem gibt es Schinken, Wurst und Fleisch vom Lamm, Wild und Schwein, Ziegenkäse, Essige, Säfte, Biowein, Obst und Gemüse, Marmeladen und Honig, Öl und Teigwaren. Ein vielfältiges Getränkeangebot gehört ebenso dazu.

Gartenmarkt

Nahtlos geht der Bauernmarkt in den bunten Gartenmarkt mit rund 40 Ständen über. Freuen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine große Auswahl an Feinkostspezialitäten wie Mandelgebäck oder Gewürze. Für das Haus oder den Garten warten liebevoll gestaltete Handarbeiten und Dekorationsartikel aus Glas, Metall, Holz und Keramik. Der bunte Gartenmarkt (11:00 bis 18:00 Uhr) erstreckt sich durch die Fußgängerzone bis zum Hetzelplatz und auf dem Daniel-Meininger-Platz.

Tourist-Information hat geöffnet

Für alle Fragen rund um Neustadt an der Weinstraße und seine Weindörfer, Tipps für den nächsteh Urlaub, Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, Gästeführungen, Weinproben oder Informationen zu Veranstaltungen ist die Tourist-Information am Hetzelplatz von 11:00 bis 17:00 geöffnet. Ein besonderes Highlight am Erlebnissonntag: Historische Altstadtführung kombiniert mit dem WEIN.EVENT | Weißwein im Glas – Stadtführung & Eintritt für 28 Euro pro Person! Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen um 11:00 Uhr auf einen Streifzug durch die historische Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und malerischen Fachwerkhäusern und danach geht es direkt weiter zum WEIN.EVENT | Weißwein im Glas.

3. Elwetritsche-Rennen

Auf die Plätze, fertig los. Um 12:00 Uhr startet das dritte Elwetritsche-Rennen. Für 8,00 Euro erwerben Interessierte eine Rennlizenz für eine nummerierte Schwimm-Elwetritsche, die dann von den Organisatoren am Sonntagmittag ins Rennen geschickt werden. Rennstart ist um 12:00 Uhr am Flossbach/Wallgasse (Höhe Roxy-Kino). Das Ziel ist an der Festwiese (Café Winzig). Alle Teilnehmenden erhalten Preise. Auf die schnellsten 111 Elwetritsche warten weitere tolle Gewinne. Eine Rennlizenz kann in der Tourist-Information (Hetzelplatz 1) und in der Innenstadt bei Quodlibet erworben werden. eine Veranstaltung von Soku Neustadt mit dem Lions Club in Kooperation mit der Neustadter Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH und der Willkomm-Gemeinschaft Neustadt e.V. Alle Infos hierzu gibt es unter https://www.elwetritsche-rennen.de/.

Die Geschäfte öffnen am Verkaufsoffenen Sonntag

Mode-Liebhaberinnen und Mode-Liebhaber können den Erlebnissonntag auch nutzen, um die historische Altstadt zu erkunden und nach Herzenslust einzukaufen. Die Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Eine vielfältige Auswahl an Gastronomiebetrieben hat geöffnet.

Shuttle in die Innenstadt

Ganz bequem anreisen können die Besucherinnen und Besucher mit einem kostenlosen Shuttle. In Kooperation mit dem Mobilitätsanbieter MoD gibt es einen umweltfreundlichen Shuttle in die Innenstadt. Der kostenlose MoD-Shuttle fährt von 10:00 bis 18:00 Uhr. Haltestelle Globus (Einstieg auf Straßenseite Globus Waschstraße) und Haltestelle Decathlon (Louis-Escande-Straße).

WEIN.EVENT | Weißwein im Glas

Erleben können Besucherinnen und Besucher auch die faszinierende Welt der Weißweine aus Neustadt an der Weinstraße, der malerischen Pfalz sowie nationalen und internationalen Weingütern! Es wartet eine Reise durch traditionelle und moderne Weinkreationen, fruchtige, leichte Weißweine, kräftige, würzige Aromen und elegante, trockene Weine – ein einzigartiges Geschmackserlebnis!

Tickets | VVK 20 Euro in der Tourist-Information (Hetzelplatz 1), online oder an der Tageskasse ab 13:00 Uhr (22 Euro). Tickets gibt es unter neustadt.eu/weißwein-im-glas.

Alle Infos gibt es auch unter neustadt.eu/erlebnissonntage.

Quelle: Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße