Mannheim – Maimarkt: Stadt, MVV und Handwerksinnungen informieren über Wärmewende

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wärmewende gemeinsam gestalten: Unter diesem Motto präsentieren sich die Partner der Wärmewende Akademie – die Stadt Mannheim, MVV Energie AG, die Klimaschutzagentur Mannheim, die SHK-Innung Rhein Neckar, die Elektro-Innung Kurpfalz, die Schornsteinfegerinnung Karlsruhe sowie die Stuckateur-Innung Mannheim – mit einem umfassenden Informations- und Beratungsangebot auf dem diesjährigen Maimarkt Mannheim. Über die gesamte Dauer des Maimarkts hinweg stehen Expertinnen und Experten für Fragen rund um die Wärmewende, moderne Heiztechnik und energetische Sanierung zur Verfügung.

Zentrale Programmpunkte im Überblick:

Dienstag, 29. April, 18:30–20:30 Uhr – Bürgerinfoabend am MVV-Stand

Am Dienstagabend gibt „Energiesparkommissar” Carsten Herbert in einem informativen und unterhaltsamen Vortrag praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten von Wärmepumpen im Gebäudebestand. Im Anschluss stehen Fachleute von MVV, Stadt Mannheim, Klimaschutzagentur Mannheim, Handwerksinnungen sowie der VR Bank Rhein-Neckar für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter www.klima-ma.de/infoveranstaltung-warmepumpen-im-altbau gebeten.

Montag, 5. Mai, ab 17:00 Uhr – Vorstellung der Wärmewende Akademie

Was steckt hinter der Wärmewende Akademie, welchen Nutzen habe ich von einer Teilnahme und wie kann ich mich anmelden? All das und vieles mehr erfahren interessierte Handwerkerinnen und Handwerker aus Mannheim und der Region in einem informativen Vortrag zur Wärmewendeakademie. Der Vortrag findet um 17:00 Uhr im Handwerksforum in Halle 05 statt.

Wärmewende braucht Zusammenarbeit

Die Wärmewende Akademie zeigt beispielhaft, wie durch die enge Kooperation von Stadt, Energieversorgern und Handwerk konkrete Lösungen für die Energiewende entstehen – mit direktem Nutzen für Bürgerinnen und Bürger. Die Wärmewende Akademie ist ein neuartiges Schulungs- und Vernetzungszentrum. Die Akademie unterstützt sowohl Fachpartner als auch Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einer klimaneutralen Heizung. Sie bietet ein umfassendes Schulungs- und Informationsangebot und bringt lokale Handwerksbetriebe gewerkeübergreifend zusammen, um sie optimal auf die Umsetzung der Wärmewende bei ihren Kundinnen und Kunden vorzubereiten.

Besucherinnen und Besucher finden die Partner der Wärmewende Akademie an den Ständen der beteiligten Handwerksinnungen in Halle 05 sowie am Stand der MVV Energie AG in Halle 35.

Weitere Informationen zur Wärmewende Akademie finden sie unter www.waermewende-akademie.de

Quelle: Stadt Mannheim