Mannheim – Kostenloser RadCHECK in Seckenheim am 10. Mai an der Kita “Sonnenschein”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Um gut und sicher in den immer wärmer werdenden Frühling durchzustarten, kann jeder sein Rad beim kostenlosen RadCHECK der Stadt Mannheim überprüfen lassen. Am Samstag, 10. Mai, ist das Team von 10 bis 16 Uhr am Pfarrbüro der Erlösergemeinde und an der Kita “Sonnenschein” in der Freiburger Straße 14 in Seckenheim vor Ort. Die Räder werden dabei auf Verkehrssicherheit geprüft und es gibt Tipps zu Wartung und Pflege. Kleinere Reparaturen wie Bremsen einstellen, Lichtanlage und Reifendruck überprüfen oder die Kette ölen, werden direkt vor Ort durchgeführt.

Der RadCHECK war der Hauptpreis für das Team mit den meisten Gesamtkilometern während STADTRADELN 2024 und das Gewinnerteam „Grüner Gockel Regio Süd” stellt ihren Gewinn allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Zudem unterstützen an diesem Tag die Radlerinnen und Radler des Teams bei der Anmeldung zur Aktion STADTRADELN 2025.

Quelle: Stadt Mannheim