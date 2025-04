Mannheim – Circus Inclusioni am 4. Mai

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Inklusion” – davon ist doch ständig die Rede?

„Circus Inclusioni” – worum geht´s da?

„Beschwerdeschor” – worüber wird sich beschwert?

Oft ist nicht klar, was ist denn eigentlich Inklusion. Für den Beschwerdechor aus Heidelberg schon. Inklusion, das ist unser Thema.

Menschen mit mehr oder weniger Behinderungen haben seit 2011 ein Repertoire von Liedern über Inklusion geschaffen mit mehr als nur Beschwerden.

Mit viel Humor und mit Bernhard Bentgens als Chorleiter bringen wir unser Publikum zum Nachdenken und zum Schmunzeln. “Gemeinsam verschieden sein”, diesem Wunsch verhelfen wir mit künstlerischen Mitteln zu mehr Aufmerksamkeit.

Wir präsentieren „Circus Inclusioni” in Mannheim in einem Zirkuszelt im Kinder- und Jugendzirkus Paletti e.V. am Sonntag, den 4. Mai 2025 (Im Pfeifferswörth 28a, Beginn 17 Uhr).

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten und weitere Infos unter www.beschwerdechor-heidelberg.de.

Was bisher geschah: In mehreren Dutzend Auftritten fanden unsere Lieder mit Humorkritik an den Erlebnissen von Menschen mit Behinderungen viel Zuspruch.

Deshalb haben wir 2018 die Zirkusshow „Circus Inclusioni” geschaffen mit einem abwechslungsreichen Programm.

Anschaulich im Video vom Zeltauftritt 2024: https://www.youtube.com/watch?v=T6qP2m2a6Yw. In der Anlage ist unser Programmheft. Dort können Sie unseren inhaltlichen Kern, die Liedtexte und “Eine kleine Chorgeschichte” nachlesen.

Quelle: Beschwerdechor Heidelberg