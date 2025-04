Ludwigshafen – Workshop an der VHS zu Muslimen in Deutschland und dem Islam

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland leben mehr als fünf Millionen Muslim*innen. Eine Bevölkerungsgruppe, die von einer hohen Diversität geprägt ist, gerne jedoch als eine vermeintlich homogene Gruppe wahrgenommen wird. Nadia El Gazali und Mehmet Koc vom Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz vermitteln in einem Workshop an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen Hintergrundwissen zum Islam in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und geben einen Überblick über die vielfältigen Facetten muslimischen Lebens in Deutschland. Die Veranstaltung findet am Freitag, 9. Mai 2025, von 15 bis 21 Uhr im Vortragssaal unter dem Titel “Muslimische Lebensrealitäten im Spannungsfeld zwischen Islam und Islamismus” statt. Die beiden Dozent*innen zeigen islamistische Strömungen und ihre Strategien auf und machen im Zusammenhang deutlich, wie diese gerade den antimuslimischen Rassismus in unserer Gesellschaft geschickt für ihre Zwecke nutzen. Der Workshop wird kostenfrei angeboten und ist sowohl für Menschen aus pädagogischen Arbeits- oder Lernkontexten, Vereinen, Institutionen und dem Ehrenamt als Fortbildung gedacht als auch für am Thema interessierte Bürger*innen. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen