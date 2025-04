Waldbrunn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag kam es in der Straße “Zur Weide” in Waldbrunn zum Brand eines Elektrofahrzeugs in einer Garage. Der Renault ZOE geriet vermutlich gegen 18:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in Brand, als er an die Wallbox zum Laden angeschlossen war. Glücklicherweise konnte das Feuer von den Fahrzeughaltern bemerkt und schnell unter Kontrolle ... Mehr lesen »