Ludwigshafen – Bodegas Perica – Ein Weingut mit Charakter! Weinprobe im HPH am 21. Mai

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) lädt am Mittwoch, 21. Mai 2025, von 18 Uhr bis 21 Uhr zu einer Weinprobe mit dem internationalen Verkaufsleiter Zigor Cornago des Weinguts Bodegas Perica ein. Es werden besondere Weiß-, Rosé- und Rotweine aus den verschiedenen Weinberger in der nördlichen Rioja verkostet. Dazu wird eine Auswahl an Tapas gereicht. Die Weinprobe findet in Kooperation mit Miguel Angel Herce (Vinos Ibericos, Mannheim) statt und kostet 69 Euro pro Person. Um Anmeldung per E-Mail an neumann@hph.kirche.org wird gebeten.

Quelle: Heinrich Pesch Haus Katholische Akademie Rhein-Neckar