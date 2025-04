Landau – Träume werden wahr – bei der „Traumnacht im Zoo Landau in der Pfalz“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Traumnacht im Zoo Landau am 6. Juni 2025. Einladung zu einer exklusiven und kostenlosen Veranstaltung für schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder und deren Familien

Auch in diesem Jahr öffnet der Zoo Landau in der Pfalz seine Türen wieder zur „Traumnacht im Zoo“ – das bedeutet, dass der Zoo an diesem Abend exklusiv ganz besonderen, kleinen Gästen vorbehalten ist. Schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder haben häufig nicht die Möglichkeit, den Zoo zu den normalen Öffnungszeiten zu besuchen. Sie bekommen im Rahmen der „Traumnacht“ die Gelegenheit, den Zoo auf ganz besondere Weise kennenzulernen. Die Traumnacht findet in diesem Jahr am Freitag, 6. Juni, ab 18 Uhr statt.

1996 ergriff der Rotterdamer Zoo Blijdorp die Initiative, einmal jährlich einen besonderen Abend für Kinder des Sophia Kinderkrankenhaus zu veranstalten. 175 krebskranke Kinder samt Angehörigen nahmen daran teil. Bis 2001 schlossen sich alle Zoos der Niederlande dieser Aktion an. Und so ist die Traumnacht im Zoo entstanden, die jährlich am 1. Freitag im Juni in inzwischen über 300 Zoos weltweit stattfindet.

Zoo und Zooschule Landau beteiligen sich in diesem Jahr bereits zum sechzehnten Mal an der Traumnacht! Die Pädagoginnen und Pädagogen der Zooschule und Mitarbeiter*innen des Zoos werden den Kindern wieder ein tolles Programm zusammenstellen.

Los geht es um 18 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Doch jede*r kann den Rundgang zu den verschiedenen Stationen im Zoo frei planen!

Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bitten wir um verbindliche Anmeldung per E-Mail an zoo@landau.de. Bitte nennen Sie bei der Anmeldung die Anzahl an Kindern und Begleitpersonen!

Bild und Quelle: Zoo Landau