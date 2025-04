Hirschberg/Leutershausen – Letztes Auswärtsspiel endet mit Sieg – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L setzt sich souverän mit 35:28 (14:12) gegen den TV Korschenbroich durch

Hirschberg/ Metropolregion Rhein-Neckar – Es war die letzte Fahrt der S3L für diese Saison und sie endete mit einem verdienten Sieg in Nordrhein-

Westfalen. Die gegnerischen Spieler kämpften zwar wie die Löwen, da ein Sieg die letzte Chance für den Klassenerhalt gewesen

wäre, doch am Ende hatten die Bergsträßer das Spiel in der Hand.

In der ersten Halbzeit kam die S3L etwas schwerfällig in Fahrt, die gegnerische Mannschaft ging zunächst in Führung, mit zwei

Treffern dicht hintereinander von Fabian Schwarzer in der 12. und 13. Spielminute drehte sich das Blatt zunächst, doch ließen die

Jungs von der Bergstraße den Gegner immer wieder herankommen. Ein Tor von Luca Mastrocola kurz vor Abpfiff der ersten

Halbzeit sorgte für Klarheit und mit einer Führung von 14:12 ging es in die Pause. „Das ist schon fast typisch, dass wir immer die

erste Halbzeit brauchen, um richtig ins Spiel zu kommen“, erklärt Trainer Liviu Ianos. In der Kabine habe er seinen Jungs Mut

gemacht. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie gar nicht besonderes tun müssen, sondern einfach nur ihren Handball spielen sollen“,

so der Coach. Das werde ausreichen, um zu gewinnen. Die Spieler setzten die Worte des Trainers um und ließen dann auch in der

zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen.

Später wurde Liviu Ianos von einem Zuschauer aus Korschenbroich angesprochen, warum er denn in der Pause so ruhig

geblieben sei. Lachend antwortete der S3L-Trainer: „Ich bin völlig entspannt, ich kenne meine Mannschaft, ich wusste, die werden

in der zweiten Halbzeit alles abrufen“. So kam es dann auch. Mit dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte war der Sieg durch die S3L

nicht mehr gefährdet. „Das war jetzt kein wirklich schönes Spiel“, resümiert der Coach, „aber wir haben unsere Aufgabe erledigt

und zwei Punkte mitgenommen“. Es sei eine gute Teamleistung gewesen, mit der er zufrieden sei.

Vor allem das faire Verhalten der gegnerischen Mannschaft und der Fans von Korschenbroich hat den Coach positiv überrascht.

„Obwohl es ja wirklich um alles ging blieb das Spiel immer fair und die Zuschauer in der gut besuchten Waldsporthalle waren

freundlich und haben sich gut verhalten“, so Liviu Ianos. Entsprechend zufrieden und gut gelaunt fuhr die Mannschaft am späten

Samstagabend aus NRW zurück an die Bergstraße.

In Leutershausen steht nun am 3. Mai das letzte Heimspiel der Saison an, welches gleichzeitig auch ein Derby ist. Friesenheim-

Hochdorf II kommt. Ein spannendes Spiel also mit guten Bekannten aus der Pfalz. Umrahmt wird der letzte Auftritt der Mannschaft

in dieser Saison von einem bunten Rahmenprogramm mit vielen Ehrungen und Überraschungen.

Die S3L liegt weiterhin auf dem 5. Tabellenplatz der dritten Handball-Liga Staffel Süd-West (37:21). Der TV Korschenbroich hat auf

dem 15. Tabellenplatz (13:45) wohl kaum noch eine Chance und nur noch Mundenheim auf dem 16. Platz hinter sich. Friesenheim-

Hochdorf II liegt auf dem 11. Tabellenplatz (19:39) und hat zuletzt im Heimspiel gegen die HG Saarlouis mit 28:41 verloren. feh

S3L Handball: Tile Schlafmann, Sebastian Ullrich, Sven Schreiber (2), Luca Mastrocola (4), Fabian Schwarzer (7), Jannes

Koch, Niklas Krämer, Hannes Weindl (4), Tim Burkard (1), Lucas Bauer (1), Leon Keller (2), Max Preller (7), Maximilian

Kessler (7).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.