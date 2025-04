Heidelberg – Wochenendseminar zum Hypnosystemischen Denken und Arbeiten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der hypnosystemischen Arbeit verbinden sich Ansätze der systemischen Arbeit mit dem Werkzeugkoffer der Hypnotherapie und anderer therapeutischer Schulen. Wer einen Einblick in diese Konzepte bekommen möchte, für den lohnt sich eine Anmeldung zum Wochenendseminar, das am 17./18.05.2025 stattfindet, auf jeden Fall. Die hypnosystemische Haltung und der hypnosystemische Trancebegriff werden ebenso thematisiert wie mögliche Anwendungsfelder. In den Praxisanteilen des Seminars besteht die Möglichkeit, ganz direkt Experimente mit dem hypnosystemischen Handwerkszeug zu machen. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem praktischen hypnosystemischen Tun. Eigene Beratungsanfragen und Supervisionsfälle sind willkommen.

Angesprochen sind Therapeut*innen, Coaches, Heilpraktiker*innen Psychotherapie, aber auch alle anderen, an systemischen Fragestellungen Interessierten. Eine Anmeldung sollte bis spätestens 07. Mai erfolgen.

Die Seminarleiterin ist Supervisorin und Lehrsupervisorin, systemische Beraterin, Therapeutin, Coach und Heilpraktikerin Psychotherapie.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie zu allen anderen Seminarangeboten der HAG unter www.hag-hd.de oder 0 62 21/91 19-31

Quelle: Heidelberger Akademie für Gesundheitsbildung (HAG)