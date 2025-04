Heidelberg – Serata Barocca! Konzertabend in barocken Klangwelten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland leben mehr als fünf Millionen Muslim*innen. Eine Bevölkerungsgruppe, die von einer hohen Diversität geprägt ist, gerne jedoch als eine vermeintlich homogene Gruppe wahrgenommen wird. Nadia El Gazali und Mehmet Koc vom Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz vermitteln in einem Workshop an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen Hintergrundwissen zum Islam in seinen unterschiedlichen ... Mehr lesen »