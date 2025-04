Heidelberg – „Inklusion ist Teil der Lösung – Schluss mit Ausgrenzung – Keine*r bleibt zurück!“ Kundgebung im Rahmen des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf dem Gadamerplatz

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Feiertag 1. Mai kann es in Weinheim am Hauptbahnhof und auf den Straßen im Umfeld zu Verkehrsbeeinträchtigungen wegen politischer Kundgebungen kommen, hauptsächlich in der Zeit zwischen etwa 12 Uhr und 16 Uhr. Das hat das Weinheimer Ordnungsamt jetzt mitgeteilt. Angemeldet sind verschiedene Kundgebungen. Das Bündnis „Weinheim bleibt bunt” richtet ... Mehr lesen »