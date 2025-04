Frankenthal – Interessante Verfahren vor dem Amtsgericht im Mai – Körperverletzungen und Betrug im Fokus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Mai finden am Amtsgericht Frankenthal u.a. folgende Verfahren statt:

Montag, 05.05.2025 – 10:00 Uhr, Saal 13

wegen gefährlicher Körperverletzung,

Aktenzeichen: 1 Ds 5204 Js 44799/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft legt einem 47jährigen Mann aus Frankenthal (Pfalz) zur Last, im September 2024 in Frankenthal (Pfalz) seine Lebensgefährtin tätlich angegriffen und dabei unter anderem auch mit Steinen auf diese eingeschlagen zu haben. Das Opfer habe eine Platzwunde sowie Frakturen erlitten.

Verteidiger: Rechtsanwalt Franziska Lorz, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Dienstag, 06.05.2025, 09:00 Uhr, Saal 13

wegen fahrlässiger Körperverletzung,

Aktenzeichen: 1 Cs 5488 Js 47150/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft legt einem 45jährigen Mann aus Frankenthal (Pfalz) zur Last, im Oktober 2024 in Frankenthal (Pfalz) seinen Hund der Rasse Rotweiler ohne Leine ausgeführt zu haben. In der Folge habe der Hund eine Joggerin angegriffen und gebissen. Gegen einen insofern ergangenen Strafbefehl (30 Tagessätze zu je 30,00 Euro) hat der Angeklagte Einspruch eingelegt.

Donnerstag, 15.05.2025, 09:00 Uhr, Saal 13

wegen Computerbetrugs

Aktenzeichen: 1 Ls 5207 Js 19171/22

Schöffengericht

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft legt einer 30jährigen Frau aus Maxdorf, einer 26jährigen Frau aus Frankenthal (Pfalz) und einem 42jährigen Mann aus Frankenthal (Pfalz) zur Last, Zeitraum September 2020 bis Juli 2022 in Wattenheim, Grünstadt, Frankenthal (Pfalz) und andernorts Straftaten begangen zu haben. So sollen die drei Angeklagten in 29 Fällen mit einer entwendeten Tankkarte getankt haben, wodurch ein Schaden von 1.561 Euro entstanden sei. Der angeklagte Mann habe zudem die Leistungen eines Bagger- und Entsorgungsbetriebes in Anspruch genommen ohne die vertraglich vereinbarte Gegenleistung zu zahlen, wie von ihm von Anfang an geplant gewesen. Gleicher Art sei er hinsichtlich eines Elektrobetriebs vorgegangen. Er habe weiterhin ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt, im Mai 2022 einen anderen Mann tätlich angegriffen, sowie ferner zwei Kinderkrafträder deliktischer Herkunft verkauft. Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits sehr zahlreich in Erscheinung getreten. Die 30jährige Frau hat sich zur Sache nicht eingelassen, die 26jährige Frau hat sich im Ermittlungsverfahren umfänglich eingelassen. Der männliche Angeklagte bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Pflichtverteidiger zu 1): Rechtsanwalt Bernd Schweitzer, 67098 Bad Dürkheim

Pflichtverteidiger zu 2): Rechtsanwalt Volker Hoffmann, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Pflichtverteidiger zu 3): Rechtsanwältin Nicole Schneiders, 76275 Ettlingen

Dienstag, 20.05.2025, 09:00 Uhr, Saal 13

wegen Betrugs

Aktenzeichen: 1 Cs 5204 Js 20450/24 (2)

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft legt einem 27jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim zur Last, im März 2024 in Bobenheim-Roxheim einen anderen Mann dazu überredet zu haben, ihm 10.000 Euro für den angeblichen Kauf diverser Teppiche zu übergeben und die Teppiche zu reinigen. Der Angeklagte habe den Mann sodann zur Bank begleitet. Die Übergabe des Geldes sei daran gescheitert, dass dieser nicht über die nötigen Mittel verfügte. Gegen einen in dieser Sache ergangenen Strafbefehl (60 Tagessätze zu je 30,00 Euro) hat der Angeklagte Einspruch eingelegt.

Verteidiger: Rechtsanwalt Michael Euler, 60311 Frankfurt am Main

Frankenthal (Pfalz), 28.04.2025

Christian Bruns

Richter am Amtsgericht -stVDirAG-