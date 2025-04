Frankenthal – Grüne: Frauenpower über Generationen hinweg – neue Vorstandssprecherin gewählt!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am vergangenen Samstag fand unter dem Leitthema „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ die Kreismitgliederversammlung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverbandes Frankenthal statt. Gleich zu Beginn stand die Nachwahl einer Vorstandsposition an. Nun freuen sich die Grünen Frankenthal, mit der jungen Naturwissenschaftlerin Lena Fröhlich frischen Wind und fachliche Kompetenz in den Vorstand aufzunehmen. Lena Fröhlich bringt nicht nur eine große Leidenschaft für Umwelt-, Arten- und Klimaschutz mit, sondern setzt sich auch für soziale Gerechtigkeit und eine konsequente ökologische Transformation ein. „Seit ihrem Beitritt sticht Lena durch hohes Engagement, Recherchequalitäten und Empathie hervor. Ich freue mich sehr über die Entscheidung der Mitglieder und weiß nun eine kompetente junge Frau an meiner Seite, welche drei Generationen Frauenpower bei den GRÜNEN komplettiert.“ begrüßte Vorstandssprecherin Mareike Leckinger das neue Vorstandsmitglied. Die KMV gab auch Raum, gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Josef Winkler die rückliegende Bundestagswahl zu besprechen. „Wir nehmen die Ergebnisse der letzten Wahlen sehr ernst. Sie sind für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, unsere Inhalte und Strukturen kritisch zu überprüfen und uns für die Landtagswahl neu und zukunftsfähig aufzustellen. Als Kreisverband wollen wir stärker auf die Sorgen und Bedürfnisse der Bürger*innen eingehen und konkrete, grüne Lösungen anbieten – lokal wie bundesweit.“ erklärte Schatzmeister Eric Tschöp die Ziele des Vorstandes. Josef Winkler teilte mit den Anwesenden seine persönliche Einschätzung zu dem Ergebnis der Bundestagswahl und einen hoffnungsvollen Ausblick auf die anstehende Landtagswahl. Er bereicherte die Versammlung mit seinem langjährigen Fachwissen aus Bundestag, Landtag und Kreisverbänden. Auch der scheidende Vorstandssprecher Fabian Haag kommentierte die aktuellen Entwicklungen: „Im Gegensatz zu mancher Entwicklung auf Bundesebene setzen wir GRÜNEN in Frankenthal ein klares Zeichen: Frauenpower statt toxischer Männlichkeit. Gemeinsam mit der erfahrenen Fraktionsvorsitzenden Ute Hatzfeld-Baumann sowie den beiden Vorstandssprecherinnen Mareike Leckinger und Lena Fröhlich stehen wir für geschlechtergerechte Teilhabe und glaubwürdige grüne Politik für die Menschen in unserer Stadt. Demokratisch. Vielfältig. Ökologisch. Gerecht.“

Positives konnte der Kreisverband im vergangenen Jahr durch seine Mitgliederzahlen vorweisen. Seit dem Scheitern der Ampel-Koalition verzeichneten die GRÜNEN in Frankenthal einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Dank reger Teilnahme an der KMV, waren somit auch alle Plätze im Veranstaltungsort, dem Bistro zum Römerofen, voll besetzt. „Viele neue Gesichter, viel neue Energie“ fasste es Lena Fröhlich zusammen. „Ich sehe darin weiterhin eine große Nachfrage nach echter grüner Politik, die über den Tag hinausdenkt.“ Abschließend gab Mareike Leckinger noch Einblicke in neu etablierte Veranstaltungen wie jung&grün und die vielfältigen Möglichkeiten der einzelnen Mitglieder an den Inhalten des Wahlprogramms für die Landtagswahl 2026 mitzuwirken.

Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Kreisverband Frankenthal