Fellbach/Mosbach – Johannes-Diakonie ist Baden-Württemberg-Meister – Fußball-Team gewinnt Hallenmeisterschaften von Special Olympics in Fellbach

Fellbach/Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Soccer Olymp Halle Fellbach sind die Kicker der Johannes-Diakonie ihren hohen Ansprüchen mehr als gerecht geworden. In der höchsten Leistungskategorie A gewannen sie die baden-württembergischen Meisterschaften im Hallenfußball für Menschen mit Behinderung. Im März hatte sich das Team mit dem Gewinn der nordbadischen Hallenmeisterschaften fürs Landesfinale von Special Olympics Baden-Württemberg qualifiziert. Als Vorjahreszweiter waren die Erwartungen hoch. Mit ansprechenden Leistungen wurden der SV Zimmern mit 8:3, die Mannschaft aus Weckelweiler mit 6:0 und das Team der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten mit 2:1 besiegt. Nach einem starken Spiel wurden auch die Wilhelmsdorf Tigers vom Bodensee mit 2:1 bezwungen. Der Weg zum Titel schien klar vorgezeichnet.

Doch dann folgte gegen den SV Deckenpfronn ein Rückschlag. Völlig unverständlich, mit vielen individuellen Fehlern und fast ohne Gegenwehr verlor das Johannes-Diakonie-Team das vorletzte Spiel mit 2:4. Der erhoffte Turniersieg schien außer Reichweite, zumal im letzten Spiel der Vorjahressieger aus Freiburg wartete. Die Mannschaft „Selbsthilfe mit Köpfchen e.V.“ hatte schon seit Jahren kein Spiel mehr verloren. Hochkonzentriert und bis in die Haarspitzen motiviert ging es ins entscheidende letzte Spiel. Der zwischenzeitliche 0:1-Rückstand wurde durch Einsatz und Spielfreude ausgeglichen. Torchancen wurden zuhauf erspielt und letztendlich erzielte die Johannes-Diakonie den viel umjubelten und hochverdienten 2:1-Siegtreffer. Viel Zeit sich auf den Lorbeeren auszuruhen bleibt allerdings nicht. Denn am Freitag, 16. Mai, stehen die 37. Nordbadischen Fußball-Meisterschaften von Special Olympics auf dem Kleinfeld an. Austragungsort ist der Johannes-Diakonie-Standort in Mosbach.

Quelle: Foto: Johannes-Diakonie