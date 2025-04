Dannstadt – You’ve got a friend in me! Feiert mit uns das Jubiläum: 20 Jahre Freundschaft und kraftvolle und wohltuende Songs aus „Gospel and more” mit leidenschaftlicher Instrumentenpower!

Dannstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 17. Mai 2025 lädt der Gospelchor ColouredVoices im ZAS in Dannstadt zu einem mitreißenden Konzert ein. Unter der Leitung von Volker Gütermann bieten die ColouredVoices aus Dannstadt gemeinsam mit der Band Double View ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf emotionale Songs, kraftvolle Stimmen und eine magische Atmosphäre freuen dürfen.

Als Special Guests präsentieren sich vier Musiker mit coolem Bass, melodischer Gitarre, powervollen Drums und energetischem Keyboard – kurzum DoubleView. Die Jazz- und Funk-Band begleitet den Gospelchor nunmehr seit zwanzig Jahren zu besonderen Anlässen und spickt auch dieses Mal das Programm mit ihren neuesten Nummern. Darauf freuen sich nicht nur die Sänger und Sängerinnen des Chors, der sich seit über dreißig Jahren einen Namen weit über die Region hinaus gemacht hat. Sie schaffen es, durch Leidenschaft und Hingabe ihr Publikum zu begeistern und dabei immer Zuversicht, Energie und Wellness für die Seele zu kreieren – ganz nach dem Motto:

Egal, mit welcher Laune Sie reinkommen – Sie gehen mit einer besseren raus. Wer es am Samstag nicht ins Konzert schafft oder den doppelten Genuss sucht, hat am Sonntag, den 18. Mai 2025 in der Pauluskirche in Friesenheim noch die Gelegenheit.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden herzlich erbeten, um die weitere musikalische Arbeit des Chors zu unterstützen.

Save the Dates:

SAMSTAG, den 17.05.2025 um 18.00 Uhr im Zentrum Alte Schule in DANNSTADT und am

SONNTAG, den 18.05.2025 um 17.00 Uhr in der Pauluskirche Luitpoldstr.41, in FRIESENHEIM

Einlass jeweils eine halbe Stunde vorher.

Quelle: Gospelchor ColouredVoices